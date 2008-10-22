Компартия Китая разрешила создавать крупные фермерские хозяйства

Коммунистическая партия Китая (КПК) одобрила реформу сельского хозяйства, согласно которой китайские крестьяне получат возможность арендовать землю и передавать ее в пользование третьим лицам. Кроме того, реформа официально легализует процесс перемещения сельского населения в города. По мнению большинства китайских экономистов, это позволит интенсифицировать сельскохозяйственное производство и создаст в стране более эффективные крупные фермерские хозяйства, передает Associated Press.

12 октября 2008 г. план реформы уже был одобрен на заседании Центрального комитета КПК. В настоящий момент сельскохозяйственные земли находятся в Китае в коллективной собственности.