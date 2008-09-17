МВД закупило для Буковины 13 машин УАЗ-Хантер

13 служебных автомобилей «УАЗ Хантер» на сумму почти 1 миллион гривен закупило Министерство внутренних дел для правоохранительных органов Буковины.

Как передает корреспондент УНИАН, ключи от автомобилей вручил служебным экипажам начальник УМВД в Черновицкой области Георгий ПРОСКУРНЯК.

По его словам, по служебной автомашине «УАЗ Хантер» получил каждый из 13 районных отделов милиции Буковины. «Стоимость одного такого автомобиля 75 тысяч гривен. Наши правоохранительные органы считают, что марка машины выбрана удачно для условий Буковины, и новые автомобили будут эффективно работать даже в условиях горных районов», - сказал начальник УМВД области.

По словам Г.ПРОСКУРНЯКА, новые «УАЗы» усилят автопарк буковинской милиции, которая до сих пор использует много автомобилей, срок эксплуатации которых давно закончился.