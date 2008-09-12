В Киевской области перевернулся самолет - финал вынужденной посадки

В Киевской области во время вынужденной посадки перевернулся легкомоторный самолет Х-32, пострадавших нет.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, инцидент произошел вчера, 11 сентября в 9:30 вблизи города Обухов, в поле, на расстоянии 300 метров от взлетно-посадочной полосы аэродрома “Долина”.

Легкомоторный самолет Х-32 принадлежит Международному авиационному центру подготовки.

На месте происшествия работала опергруппа Главного облуправления МЧС.