Минобороны просит не проводить аналогии с Новобогдановкой

И. о. первого заместителя министра обороны Украины Владимир ИВАЩЕНКО в ситуации с пожаром на объектах 61-го арсенала Южного оперативного командования Сухопутных войск ВС Украины просит не проводить аналогии со взрывами на складах под с. Новобогдановка в Запорожской области по степени опасности взрывов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам после экстренного заседания правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«К счастью, на этом арсенале не хранились боеприпасы, на подобие тех, что в Новобогдановке. Я имею ввиду, здесь не хранились боеприпасы ни к «Граду», ни к «Смерчу», ни к «Урагану». Там нет боеприпасов, которые могут разлетаться на большие расстояния», - заявил В.ИВАЩЕНКО.

Представитель Минобороны пояснил возможность отселения людей из 5-километровой зоны: «Избран радиус возможной эвакуации людей в зоне 5 км, потому что в центре этого арсенала, на его технической территории, находятся на хранении противотанковые управляемые ракеты, хотя они и находятся в оснащенных хранилищах. При наихудшем развитии ситуации эти снаряды смогут отлететь на 5 км», - сказал В.ИВАЩЕНКО. Но при этом он добавил, что эти хранилища – на значительном расстоянии от эпицентра пожара, который уже локализован.

В.ИВАЩЕНКО сообщил, что в настоящее время поврежден один из двух противопожарных танков. «После восстановления он вернется. И еще 4 противопожарных танка будут доставлены к месту пожара. В пять утра они будут на месте событий», - сказал и. о. первого заместителя министра обороны Украины.

Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы снарядов на складах боеприпасов 275-й артиллерийской базы под Новобогдановкой Запорожской области происходили за последние четыре года трижды: в мае 2004 года, июле 2005 года и в августе 2006 года. В результате ЧП погибло 5 человек, ранения разных степеней получили свыше 10.