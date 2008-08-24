Львовская железная дорога вплотную берется за вокзалы

Вчера с участием генерального директора "Укрзализницы" Василия МЕЛЬНИЧУКА и начальника Львовской железной дороги Михаила МОСТОВОГО был торжественно открыт реконструированный вокзальный комплекс станции Владимир-Волынский.

Как передает корреспондент УНИАН, реставрационно-восстановительные работы начались в апреле 2008 года. Общая стоимость проведенных работ составляет свыше 4,5 млн. грн.

Как сообщила на церемонии открытия начальник железнодорожной станции Владимир-Волянский Неля ГАШИНСКАЯ, в этом году зданию вокзала исполнилось 100 лет и оно нуждалось в немедленной реконструкции.

По ее словам, был проведен капитальный ремонт здания вокзала, построены перронные и островные платформы, выполнен монтаж железобетонного и металлического кованого ограждения, проведен капитальный ремонт зданий багажного отделения.

Начальник Львовской железной дороги М.МОСТОВОЙ пообещал, что в ближайшие годы Львовская железная дорога проведет реконструкцию большинства вокзальных комплексов, которые нуждаются в возобновлении и реставрации, а также модернизацию в соответствии с сегодняшними требованиями.