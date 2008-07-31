На Буковине стихия разрушила село Черногузы (добавлены фото)

В селе Черногузы Вижницкого района Черновицкой области продолжается оползень, который начался 29 июля в результате наводнения.

Как передает корреспондент УНИАН, сдвиг почвы пока что не удается остановить. По данным областного штаба по вопросам ликвидации последствий стихии, зона оползня охватывает свыше 8 гектаров территории. По состоянию на 31 июля жертв нет, однако оползнем разрушено 22 дома, а 85 домов находятся под угрозой разрушения, поскольку оползень продолжается. Упали опоры линий электропередач, разрушена газовая сеть.

Как сообщили УНИАН в областном штабе МЧС, в зоне оползня работает более 50 единиц техники, сотрудники МЧС из разных областей Украины разбили спасательный лагерь. Спецподразделения Минобороны пытаются всеми средствами локализовать оползень, набирающий силу.

Тем временем людей отселяют. Районные власти приняли решение выплатить потерпевшим по 5 тыс. грн. первой помощи.

На месте чрезвычайной ситуации побывали председатель Черновицкой ОГА Владимир КУЛИШ и председатель облсовета Иван ШИЛЕПНИЦКИЙ.

В селе уже работает геолого-геодезическая служба для определения степени активности оползня и его активной зоны. По словам В.КУЛИША, из зоны оползня будут отселены все люди, поскольку „жить там уже невозможно”. Людям будут предложены на выбор новые участки и материалы для строительства нового жилья или предоставлена материальная компенсация, размер которой сейчас устанавливается.

Фото Петра Гончара / УНИАН