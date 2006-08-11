Обновленный Янукович ночами думает о Родине и Президенте…

В четверг Янукович предстал перед столичной прессой. Это была первая после назначения премьером официальная пресс-конференция Виктора Федоровича. Охранники на входе в клуб Кабмина были поразительно любезны, секюрити премьера – улыбчивы. Все было призвано продемонстрировать нового Януковича.

Конечно, эта пресс-конференция не шла ни в какое сравнение с первой прошлогодней пресс-конференцией премьера Тимошенко, во время которой зал в клубе Кабмина просто ломился от пишущей братии, а Юлия Владимировна сыпала обещаниями и вываливала вкусные новости.

Хотя Виктор Федорович старался вовсю. Улыбаясь, признался, что когда-то он не умел обращаться с прессой, но то ли дело сейчас. Он готов отвечать на любые вопросы, всегда идти на контакт и преисполнен желания начать новую историю отношений с политиками и двигаться в будущее вместе.

Он цитировал Универсал, даже сказал, что как-то ночью, обдумывая судьбу Родины, вспомнил слова Президента Ющенко.

В его вступительном монологе звучало дружелюбное ностальжи.

«Я помню, как мы впервые создавали большинство (имеется ввиду период после выборов 2002 года), это было девять фракций. Представляете – как со всеми найти общий язык?»

«Не будет никакой люстрации, - провозгласил премьер. - Все чиновники остаются на своих местах. А если кто-то захочет уйти, то его трудоустроят».

Это должно было прозвучать легким укором тем оранжевым силам, которые в свое время писали законопроекты про люстрацию.

«А новые члены правительства будут у меня, условно говоря, олимпийцами, мы будем много бегать, а иногда бить», - премьер юморил, поэтому фразу про «бить» никто не воспринял всерьез.

Вообще-то, если оценивать выступление Януковича с точки зрения имиджмейкинга, то его пиарщики заслуживают похвалы. Он не скрывал этакую свою простецкую мужиковатость. И сделал коньком свою непосредственность.

«У меня есть недостатки, я борюсь с ними, но иногда они меня побеждают».

«Как избавляюсь от усталости? Здоровье в порядке, спасибо зарядке. Такие упражнения и ночью помогают».

«Пользуюсь ли раскладушкой Тимошенко? Нет, я ее, кстати, не нашел» (Тимошенко говорила, что часто ночует в Кабмине на раскладушке).

Виктор Федорович легко отвечал на приятные и умудрялся уходить от неприятных вопросов.

Какая будет повестка визита в Москву? Будете ли вы навязывать Путину свои вопросы для обсуждения? Будет ли пересмотр газовых соглашений? Какова судьба «РосУкрЭнерго»? Продолжите ли вы инвентаризацию Черноморского флота? На все эти вопросы Виктор Федорович отвечал уклончиво, отделываясь в основном фразой: «Многое определиться после моего визита в Москву. Все будет решаться с точки зрения национального интереса. Главное - Украина».

Кстати, когда его спросили о причине подорожания бензина, он сказал, что вызовет к себе нефтетрейдеров, и они по старой традиции подпишут меморандум. Интересно, что механизм меморандумов с нефтетрейдерами предложила Тимошенко в прошлом году еще перед началом жатвы, чтобы удешевить бензин для сельхозпроизводителей. Какой смысл подписывать его сейчас, когда жатва уже практически завершена? Янукович сказал, что Кабмин регулярно проводит мониторинг цен на горючее и сумеет войти в конструктивный диалог с нефтетрейдерами.

Ему в общем-то везло на задаваемые вопросы. Ну как такой миролюбивый премьер мог отреагировать на вопрос: «А почему ваш гуманитарный вице-премьер говорил, что баба Параска повесится на шарфике вместе с Ющенко?» Конечно, должен был извиниться. Что он и сделал. «Это было эмоциональное высказывание, было очень много эмоций. Простите, все, кого и я обидел». Часть зала, судя по всему, простила.

Маша Мищенко