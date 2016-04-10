10 апреля пройдут обсуждения проекта строительства ЖК на Здолбуновской

Ориентировочно, местом проведения станет СШ №111 (ул. Здолбуновская, 7Б). Об этом пострадавшим инвесторам ГИСК "Элита-Центр" стало известно сегодня.

Обсуждения проводятся по инициативе Киевского Инвестиционного Агентства – письмо с просьбой организовать мероприятие было направлено КИА в Дарницкую районную государственную администрацию в г. Киеве. В письме указано, что к участию приглашены депутаты Киевсовета, местные жители, представители потерпевших от аферы ГИКБ "Элита Центр", КП "Житлоинвест-УКБ".

Галина Латынина,

Уполномоченный представитель пострадавших инвесторов ГИСК "Элита Центр"

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