10 апреля пройдут обсуждения проекта строительства ЖК на Здолбуновской
08:50, 10 апреля 2016Разное
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10 апреля 2016 г., в 10.00 пройдут общественные обсуждения проекта жилого комплекса на пересечении ул. Здолбуновская/Тепловозная.
Ориентировочно, местом проведения станет СШ №111 (ул. Здолбуновская, 7Б). Об этом пострадавшим инвесторам ГИСК "Элита-Центр" стало известно сегодня.
Обсуждения проводятся по инициативе Киевского Инвестиционного Агентства – письмо с просьбой организовать мероприятие было направлено КИА в Дарницкую районную государственную администрацию в г. Киеве. В письме указано, что к участию приглашены депутаты Киевсовета, местные жители, представители потерпевших от аферы ГИКБ "Элита Центр", КП "Житлоинвест-УКБ".
Галина Латынина,
Уполномоченный представитель пострадавших инвесторов ГИСК "Элита Центр"
elitatsentr@gmail.com
+38 099 227 78 77
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