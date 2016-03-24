Круглый стол "Последствия терактов в Брюсселе для Европы и Украины"

12:00, 24 марта 2016
Разное
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24 марта (четверг) 2016 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Последствия терактов в Брюсселе для Европы и Украины». Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1.      Активизация терроризма в Европе: причины и следствия

2.      К каким последствиям могут привести теракты в Брюсселе?

3.      Равноценны ли террористические угрозы в Украине и в Европе? Что между ними общего?

4.      Как изменятся подходы к обеспечению безопасности Европы? Как это повлияет на Украину и украинцев?

5.      Чем Европе и Украине придется жертвовать ради безопасности?

6.      Возможно ли создание общей системы противодействия мировому терроризму?

7.      Терроризм как инструмент в гибридной войне отдельных государств.

Участники круглого стола:

1.       ВАЛЕНТИН НАЛИВАЙЧЕНКО, глава Службы безопасности Украины (2006—2010, 2014—2015)

2.       СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ, народный депутат Украины, глава комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны

3.       ЕЛЕНА СОТНИК, народный депутат Украины, соруководитель группы межпарламентских связей с Королевством Бельгия

4.       ОЛЕГ ПОКАЛЬЧУК, социальный психолог 

5.       ВАДИМ ОМЕЛЬЧЕНКО, президент Института Горшенина (включение в режиме видеоконференции из Франции)

Модератор: СОНЯ КОШКИНА, шеф-редактор LB.ua

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)

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