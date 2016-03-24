24 марта (четверг) 2016 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Последствия терактов в Брюсселе для Европы и Украины». Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Активизация терроризма в Европе: причины и следствия

2. К каким последствиям могут привести теракты в Брюсселе?

3. Равноценны ли террористические угрозы в Украине и в Европе? Что между ними общего?

4. Как изменятся подходы к обеспечению безопасности Европы? Как это повлияет на Украину и украинцев?

5. Чем Европе и Украине придется жертвовать ради безопасности?

6. Возможно ли создание общей системы противодействия мировому терроризму?

7. Терроризм как инструмент в гибридной войне отдельных государств.

Участники круглого стола:

1. ВАЛЕНТИН НАЛИВАЙЧЕНКО, глава Службы безопасности Украины (2006—2010, 2014—2015)

2. СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ, народный депутат Украины, глава комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны

3. ЕЛЕНА СОТНИК, народный депутат Украины, соруководитель группы межпарламентских связей с Королевством Бельгия

4. ОЛЕГ ПОКАЛЬЧУК, социальный психолог

5. ВАДИМ ОМЕЛЬЧЕНКО, президент Института Горшенина (включение в режиме видеоконференции из Франции)

Модератор: СОНЯ КОШКИНА, шеф-редактор LB.ua

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)