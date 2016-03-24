Круглый стол "Последствия терактов в Брюсселе для Европы и Украины"
24 марта (четверг) 2016 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Последствия терактов в Брюсселе для Европы и Украины». Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Активизация терроризма в Европе: причины и следствия
2. К каким последствиям могут привести теракты в Брюсселе?
3. Равноценны ли террористические угрозы в Украине и в Европе? Что между ними общего?
4. Как изменятся подходы к обеспечению безопасности Европы? Как это повлияет на Украину и украинцев?
5. Чем Европе и Украине придется жертвовать ради безопасности?
6. Возможно ли создание общей системы противодействия мировому терроризму?
7. Терроризм как инструмент в гибридной войне отдельных государств.
Участники круглого стола:
1. ВАЛЕНТИН НАЛИВАЙЧЕНКО, глава Службы безопасности Украины (2006—2010, 2014—2015)
2. СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ, народный депутат Украины, глава комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны
3. ЕЛЕНА СОТНИК, народный депутат Украины, соруководитель группы межпарламентских связей с Королевством Бельгия
4. ОЛЕГ ПОКАЛЬЧУК, социальный психолог
5. ВАДИМ ОМЕЛЬЧЕНКО, президент Института Горшенина (включение в режиме видеоконференции из Франции)
Модератор: СОНЯ КОШКИНА, шеф-редактор LB.ua
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)