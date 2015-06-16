Перевод государственных услуг гражданам и бизнесу в Интернет



16 июня, 10:00

Украинский кризисный медиа-центр (Украинский Дом, Киев, ул. Крещатик, 2)



Спикеры:

1. Дмитрий Шимкив, заместитель главы АП по проведению административных, социальных и экономических реформ

2. Дмитрий Дубилет, основатель группы IТ-волонтеров iGov, соучредитель ICT Competence Center

3. Яника Мерило, соучредитель ICT Competence Center

4. Александр Рыженко, Председатель Государственного агентства по вопросам электронного управления

5. Представитель Министерства экономики (уточняется)

Перевод государственных услуг в Интернет является одним из главных инструментов борьбы с коррупцией.

На мероприятии расскажем и главное ПОКАЖЕМ государственные услуги, которые уже в ближайшее время граждане и бизнес смогут получать не только в "традиционном" бумажном виде, но и через Интернет, а также об удивительной истории создания проекта силами волонтеров.