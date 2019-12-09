Открытие второго модуля проекта STEM is FEM

Цель проекта – популяризировать STEM-специальности среди девушек.

Благотворительный образовательный проект STEM is FEM приглашает представителей СМИ на открытие второго модуля проекта по теме IT 14 декабря в 12:00.

На церемонии открытия выступят министр социальной политики Юлия Соколовская, депутат верховной рады Кира Рудик, вице-президент по инжинирингу GlobalLogic Юлия Дубова.

Цель проекта - популяризировать STEM-специальности среди девушек, мотивировать больше девушек выбирать для себя карьеру в области науки, технологий, инжиниринга и математики и преодолевать гендерное неравенство в этих сферах.

Второй модуль будет посвящен теме IT. На модуле соберутся 20 девушек со всей Украины, которые были отобраны в ходе онлайн тестирование на сайте проекта. В течение двухдневного модуля девушки послушают выступления мотивационных спикеров, зададут свои вопросы женщинам, которые работают в IT, и посетят компании, работающие в этой области.

Победительница IT модуля примет участие в Webit Festival Europe в Валенсии (Испания).

Открытие пройдет в Образовательный Станции 31в1 (ул. Пушкинская 31в1), аккредитация по телефону 0932500452