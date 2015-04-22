Тайный план Ангелы Меркель

Тайный план Ангелы МеркельРоман Рукомеда
Канцлер Германии Ангела Меркель никак не может до конца принять тот факт, что Владимир Путин разрушил все ее мечты об объединении Европы на основе немецкой экономики и использования российской ресурсной базы. С точки зрения реальной политики она понимает последствия путинского слома всех правил в Европе. Но с эмоциональной точки зрения Меркель остро тоскует по утраченной возможности построения новой германоцентричной Европы 21 столетия. В ближайшее время этим планам не суждено сбыться.
Инерция расставания с иллюзиями, которые ранее составляли основу будущих планов и программ развития Германии и Евросоюза вместе с ней, ныне играет с Меркель злую шутку. Вместо максимальной концентрации усилий по устранению «потерявшего чувство реальности» Владимира Путина, она начинает судорожно цепляться за несостоявшееся будущее и пытаться помочь вернуть путинскую Россию в мировую политику в качестве полноценного международного партнера. Вот только как отыграть все путинские преступления за последние несколько лет? А никак. Меркель предлагает постепенно замораживать все конфликты, созданные Россией, и делать вид, что ничего особенно не произошло. Кстати, именно по причине такой политики во время российско-грузинского конфликта, где первую скрипку в урегулировании играла Франция, Россия во главе с Путиным остались безнаказанными за свои злодеяния. Это их только распалило и подтолкнуло к военной агрессии против Украины. А ныне Берлин с Парижем пытаются провернуть старый фокус и с Украиной.
Тайная мечта Ангелы Меркель, ее тайный план, состоит в создании крупной зоны свободной торговли с Россией в перспективе. Немецкий канцлер остается верна озвученной некогда Путиным идее об общем экономическом пространстве от Лиссабона до Владивостока. Самой серьезной преградой на пути реализации нынешнего плана стала Украина и все еще не остановленная путинская агрессия против нее.
В данном контексте формат Минских договоренностей – вполне удобный инструмент для тандема Германии-Франции по созданию максимальных условий для выхода России из конфликта с минимальными для нее потерями. Первые лица Германии заявляют о необходимости демонстрации единой позиции Европы по отношению к России? Но не состоит ли эта позиция в постепенном поиске восстановления отношений без решения тех глубинных и системных проблем, порожденных путинской Россией?
Выходит, что Меркель в силу разных причин сознательно подыгрывает Путину в его сломе существующей системы международных отношений и безопасности. Но только оба лидера, и немецкий, и российский, занимаются самообманом. Меркель считает, что можно вернуть Россию в поле экономического партнерства без возвращения всех аннексированных Кремлем у Украины территорий и компенсации потерь. А Путин считает, что принуждая Европу через Германию к диалогу с Россией, которая выступает с позиции силы, он может и далее повышать планку своих требований, включая создание особой зоны российской интересов.
В результате имеем реализацию «тайного плана Меркель», когда Германия вместе с Францией лоббируют в целом лояльное отношение Евросоюза к России, не смотря на риск реального развязывания ядерной войны со стороны Путина. Причина подобной политики – отсутствие стратегического видения у Германии и ее лидеров, которые не способны вести собственную геополитическую игру и брать ответственность за всю Европу в целом.
Как результат – попытка оживить разными методами «тайный план Меркель» по интегрированию России с Евросоюзом с конечным провальным итогом. Уже даже Соединенные Штаты и американский президент Барак Обама, который полностью отдал украинский вопрос под ответственность Меркель, не в состоянии более наблюдать усугубление ситуации в Украине. Даже Обаме уже надоели оторванные от реальности планы и мечты Меркель и Путина, которые окончательно заводят ситуацию в тупик. Не зря, американский посол в РФ Джон Теффт высказался за присоединение Обамы к «нормандскому формату», поскольку Меркель не в состоянии находить реальный выход из кризиса.
Возможно, по этой причине начинается переход к некому условному формату Минск-3, где возможно уже примет участие и американский президент. Вполне вероятно, что предшествовать новым переговорам будет возобновление боевых действий на Востоке Украины, где террористы и российские войска продолжают накапливать резервы и формировать ударные группы.
Нет никаких сомнений, что действия Украины и англо-саксонских стран не дадут осуществиться тайным планам Меркель, Штайнмайера и других немецких руководителей по возвращению Путина в качестве полноценного адекватного игрока в мировой политике. Германия на этот раз делает ставку не на того партнера, который приведет ее к успеху, а предпочитает пребывать в плену собственных иллюзий.
Рукомеда Роман
политический эксперт