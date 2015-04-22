Тайный план Ангелы Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель никак не может до конца принять тот факт, что Владимир Путин разрушил все ее мечты об объединении Европы на основе немецкой экономики и использования российской ресурсной базы. С точки зрения реальной политики она понимает последствия путинского слома всех правил в Европе. Но с эмоциональной точки зрения Меркель остро тоскует по утраченной возможности построения новой германоцентричной Европы 21 столетия. В ближайшее время этим планам не суждено сбыться.

Инерция расставания с иллюзиями, которые ранее составляли основу будущих планов и программ развития Германии и Евросоюза вместе с ней, ныне играет с Меркель злую шутку. Вместо максимальной концентрации усилий по устранению «потерявшего чувство реальности» Владимира Путина, она начинает судорожно цепляться за несостоявшееся будущее и пытаться помочь вернуть путинскую Россию в мировую политику в качестве полноценного международного партнера. Вот только как отыграть все путинские преступления за последние несколько лет? А никак. Меркель предлагает постепенно замораживать все конфликты, созданные Россией, и делать вид, что ничего особенно не произошло. Кстати, именно по причине такой политики во время российско-грузинского конфликта, где первую скрипку в урегулировании играла Франция, Россия во главе с Путиным остались безнаказанными за свои злодеяния. Это их только распалило и подтолкнуло к военной агрессии против Украины. А ныне Берлин с Парижем пытаются провернуть старый фокус и с Украиной.

Тайная мечта Ангелы Меркель, ее тайный план, состоит в создании крупной зоны свободной торговли с Россией в перспективе. Немецкий канцлер остается верна озвученной некогда Путиным идее об общем экономическом пространстве от Лиссабона до Владивостока. Самой серьезной преградой на пути реализации нынешнего плана стала Украина и все еще не остановленная путинская агрессия против нее.

В данном контексте формат Минских договоренностей – вполне удобный инструмент для тандема Германии-Франции по созданию максимальных условий для выхода России из конфликта с минимальными для нее потерями. Первые лица Германии заявляют о необходимости демонстрации единой позиции Европы по отношению к России? Но не состоит ли эта позиция в постепенном поиске восстановления отношений без решения тех глубинных и системных проблем, порожденных путинской Россией?

Выходит, что Меркель в силу разных причин сознательно подыгрывает Путину в его сломе существующей системы международных отношений и безопасности. Но только оба лидера, и немецкий, и российский, занимаются самообманом. Меркель считает, что можно вернуть Россию в поле экономического партнерства без возвращения всех аннексированных Кремлем у Украины территорий и компенсации потерь. А Путин считает, что принуждая Европу через Германию к диалогу с Россией, которая выступает с позиции силы, он может и далее повышать планку своих требований, включая создание особой зоны российской интересов.

В результате имеем реализацию «тайного плана Меркель», когда Германия вместе с Францией лоббируют в целом лояльное отношение Евросоюза к России, не смотря на риск реального развязывания ядерной войны со стороны Путина. Причина подобной политики – отсутствие стратегического видения у Германии и ее лидеров, которые не способны вести собственную геополитическую игру и брать ответственность за всю Европу в целом.

Как результат – попытка оживить разными методами «тайный план Меркель» по интегрированию России с Евросоюзом с конечным провальным итогом. Уже даже Соединенные Штаты и американский президент Барак Обама, который полностью отдал украинский вопрос под ответственность Меркель, не в состоянии более наблюдать усугубление ситуации в Украине. Даже Обаме уже надоели оторванные от реальности планы и мечты Меркель и Путина, которые окончательно заводят ситуацию в тупик. Не зря, американский посол в РФ Джон Теффт высказался за присоединение Обамы к «нормандскому формату», поскольку Меркель не в состоянии находить реальный выход из кризиса.

Возможно, по этой причине начинается переход к некому условному формату Минск-3, где возможно уже примет участие и американский президент. Вполне вероятно, что предшествовать новым переговорам будет возобновление боевых действий на Востоке Украины, где террористы и российские войска продолжают накапливать резервы и формировать ударные группы.

Нет никаких сомнений, что действия Украины и англо-саксонских стран не дадут осуществиться тайным планам Меркель, Штайнмайера и других немецких руководителей по возвращению Путина в качестве полноценного адекватного игрока в мировой политике. Германия на этот раз делает ставку не на того партнера, который приведет ее к успеху, а предпочитает пребывать в плену собственных иллюзий.

Рукомеда Роман

политический эксперт