Украина и основные внешние вызовы в 2015 году

Нынешний год для Украины будет богатым на разнообразные вызовы внешнего характера. Среди них ключевым остается война путинской России против украинского народа и государства.

В целом, прогнозировать действия российской власти по отношению к Украине на ближайший год весьма непросто, так как президент РФ Владимир Путин в своей политике вышел за рамки всех установленных международных правил и норм. Это означает, что от России можно ожидать всего. Международных ограничений для нее больше не существует. Взамен, Кремль делает ставку на «право силы», прикрываясь «ядерным щитом».

На первый квартал 2015 года Россия может начать зимнее наступление (стягивание войск и техники в ЛНР и ДНР интенсивно продолжается) либо отложить активизацию военной кампании на весну нынешнего года. Пока время и погодные условия работают на Украину, но вероятность вооруженного наступления российских подразделений под видом «ополченцев ЛНР и ДНР» до апреля – мая высока. К сожалению ни падающие цены на нефть, ни обвал российского рубля не смогут полностью упредить новый виток насилия со стороны Кремля. Выход один – максимальное укрепление украинских вооруженных сил, подготовка оборонительных позиций, борьба с диверсантами в тылу и ускоренная модернизация собственной экономики.

Апрель 2015 года интересен как момент пересмотра ЕС существующих санкций по отношению к России. Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже заявила, что частичной отмены санкций за частичное выполнение Минских договоренностей не будет. Это весьма позитивный сигнал для Украины, позволяющий надеяться на дальнейший эффект санкционного рычага на Москву. В то же время, шансы на полное восстановление контроля за украинско-российской государственной границей и деэскалацию конфликта со стороны России и ее боевиков призрачны. Это означает, что Запад продлит санкции против России не только на первое полугодие 2015 года, но и далее, что в сумме с продолжающей падение ценой на нефть (на середину года вполне реальна планка в 30 долларов за баррель) нанесет сокрушительный удар по российской финансово-экономической сфере. К середине года резервы уже будут на исходе.

В этом контексте, реальный обвал российской экономики с резким ростом социального протеста начнется ближе ко второй половине 2015 года. Это частично уменьшит агрессию Кремля на Востоке Украины, но о полном решении проблемы речь не идет.

Путин теоретически все еще имеет шанс на договор с Западом, но ЕС в лице Меркель и США в лице Маккейна четко озвучили условия – уход России с Донбасса с полной деэскалацией конфликта, а также возвращением под украинскую юрисдикцию Крыма. Мировой порядок должен быть восстановлен. И это произойдет независимо от действий Путина – просто цена поведения РФ будет разная. Пока же хозяин Кремля не настроен на принятие условий Запада.

Для Украины российский вызов уже тесно связан с будущим путинского режима. Пока власть в России будут удерживать Путин либо представители его режима, проблема Донбасса и Крыма полностью решена не будет. Кстати на Западе это тоже прекрасно понимают. Не зря даже на уровне НАТО все отчетливей звучат прогнозы о возможном уходе Путина с президентского поста в нынешнем году.

Среди других внешних вызовов для Украины большое значение имеет усиление взаимодействия с ЕС, а также ключевыми его членами. В первую очередь, это интенсификация отношения с Германией, Великобританией и Францией. Киеву придется системно и ежедневно работать с основными центрами Европы для удержания интереса к Украине (сейчас имеют место некоторые тревожные симптомы усталости от Украины) для политической и финансово-экономической поддержки. А самое главное, - для координации сдерживания России в ее агрессии.

Не разочаровать Европу – один из основных вызовов нынешнего года. Не следует забывать, что Евросоюз снова возвращается к поиску решений финансово-экономических проблем Греции, встречает новый год обострением угрозы терроризма и экстремизма на примере Франции, а также имеет обострение дискуссии о дальнейших рамках развития ЕС, что уже привело к поднятию вопроса о возможном выходе Британии из Евросоюза. Правда, экономический рост локомотивов Европейского Союза понемногу оживляется (Германия ожидает в 2015 году роста ВВП на 1%), а падение цен на энергоресурсы позволяет Европе потратить сэкономленные деньги на другие направления.

Особым вызовом для Украины станет осуществление модернизации собственной экономики и технологической базы. Мир переходит в новый технологический уклад и нам важно не пропустить момент. От этого будет напрямую зависеть успех или неудача развития нового украинского государства. Лидерами на этом направлении должны стать украинская энергетика (уход от старых газовых и угольных зависимостей), военно-промышленный и авиакосмический комплексы, информационные технологии. Украине срочно необходимо создавать максимально комфортные условия для работы инновационных технологических парков и зон, строить новые «кремниевые долины» как в западных, так и в центральных регионах страны. Особая надежда на модернизацию украинского сельского хозяйства, которое может сыграть одну из ключевых ролей в оздоровлении национальной экономики.

В эпоху, когда развитый мир переходит на новые источники энергии (альтернативная энергетика, технология термоядерного синтеза), создает и внедряет в жизнь новые прорывные технологии (проекты компании Тесла, электромобили, развитие 3D принтеров, построение городов на дне океана, биотехнологии и робототехника), занимается подготовкой проектов по освоению Луны и Марса, Украина просто не может себе позволить оставаться на уровне 19 века, погрязая в коррупции, технологической и социальной деградации.

Роман Рукомеда, политический эксперт