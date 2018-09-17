Круглый стол «Президентский клуб»

Центр Исследований политических ценностей совместно с Национальным союзом журналистов Украины приглашают на «Президентский клуб».

Начало мероприятия - 18 сентября (вторник) в 12:00 в пресс-центре НСЖУ по улице Крещатик, 27а.

Тема заседания: "Новые лица в украинской политике. Откуда родом, что хотят, что смогут?".

Кандидаты в кандидаты в президенты: Дмитрий Гнап, Николай Коханивский, Святослав Стеценко.

Политические эксперты:Галя Плачинда, Владимир Фесенко, Александр Кочетков, Дмитрий Тузов, Виталий Кулик.

Модератор: Олесь Доний

Прямая телетрансляция и интернет-трансляция продлится с 12:00 до 13:30.

YouTube-трансляция на канале - “political values”

https://goo.gl/Xu19wc

Аккредитация для журналистов:

+380672472602 – Оксана Игнатова

political.values.centre@gmail.com

Президентский клуб - это еженедельная серия круглых столов с участием тех, кто претендует на кресло президента Украины и ведущих политических экспертов и журналистов.

Мы подбираем политических экспертов с разными позициями, чтобы исключить односторонность мероприятия, а также представить полярные точки зрения на конкретные вопросы

«Президентский клуб» является волонтерским и некоммерческим и не поддерживает ни одного из кандидатов или политических сил. Проект ставит перед собой целью анализ предвыборных программ, освещение позиций кандидатов по ключевым вопросам развития страны и умение донести их до избирателя.

«Президентский клуб» открыт для тех, кто готов мыслить глубже чем политические лозунги и способен держать удар.