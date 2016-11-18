"ПриватБанк" пригласил украинские банки присоединиться к программе финансирования малого и среднего бизнеса

Об этом в ходе регионального форума в Полтаве «Украина - страна предпринимателей» сообщил директор полтавского регионального управления «ПриватБанка» Александр Цись.

Он напомнил, что платформа «КУБ» начала работать в апреле и изначально позиционировалась как внутрибанковская программа, но затем возникла идея расширить эту программу в масштабах страны и подключить к ней всю банковскую систему.

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«Возникла идея подключить к этой работе банковскую систему этой страны. Чтобы не только «Приватбанк», а все банки могли подключиться к этой программе», - сказал Цись.

Как сообщал УНИАН, малый и средний бизнес Полтавской области, воспользовавшийся кредитованием через платформу «ПриватБанка» «Кредиты украинскому бизнесу», аккумулирующую средства людей, желающих инвестировать в развитие предпринимательства, получил финансирование на 38 млн грн.

Всего банк по всей Украине по программе «КУБ» прокредитовал 91 тыс. предпринимателей по непроектному финансированию и 3 тыс. по проектному финансированию.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Ключевыми акционерами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, владеющие прямо и опосредованно по 45% капитала банка. Международная банковская группа «ПриватБанк» обслуживает свыше 22 млн корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира.