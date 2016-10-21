ЕБРР: Украинских чиновников нужно научить уважать малый и средний бизнес

Украина должна запустить программу обучения государственных чиновников, призванную улучшить взаимодействия государства с малым и средним бизнесом.

Об этом заявил глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер на бизнес-форуме в Киеве.

"Я думаю, что одной из самых важных инициатив правительства и других ветвей власти мог бы стать запуск программы обучения для государственных служащих, которая бы научила их уважать важность малого и среднего бизнеса для экономического процветания нации", - сказал он.

По словам главы представительства ЕБРР, Украина критически нуждается в усилении роли малого и среднего бизнеса, что в том числе подразумевает и правильную коммуникацию со стороны государственных органов.

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"В моей стране, Турции, в большинстве малых и средних предприятий над рабочим местом руководителя висит плакат с надписью: "Клиент - мое благословение". Здесь, я думаю, над каждым государственным учреждением должна висеть надпись: "Малый и средний бизнес - наше благословение", - подчеркнул Аджунер.

Как сообщал УНИАН, по словам министра экономического развития и торговли Степана Кубива, создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в Украине является одной из приоритетных задач правительства в 2016 году.

При этом он отметил, что на данный момент сегмент малого и среднего бизнеса слишком зарегулирован, поэтому украинскому парламенту необходимо принять пакет законопроектов по дерегуляции, который насчитывает 39 документов.