Десантники 80 отдельной аэромобильной бригады со Львова отправились в зону АТО

Они присоединятся к своим товарищам, которые выполняют боевые задачи по защите суверенитета и территориальной целостности на востоке Украины. Военных провожали родные и близкие, представители командования воинской части, члены общественных организаций.

Исполняющий обязанности командира части подполковник Анатолий Иченский отметил, что задачи, которые придется выполнять в зоне АТО, будут крайне важными.

- Ситуация, сложившаяся на территориях, временно захваченных незаконными бандитскими формированиями, является достаточно сложной. Поэтому требую от вас взвешенности, разумной инициативы, готовности дать достойный отпор агрессорам, - отметил он.

Председатель Львовского областного Союза ветеранов Афганистана «НАШ ДОМ» Петр Ковалишин пожелал удачи в службе и вместе с собратьями передал им элементы защитного снаряжения.

В завершение мероприятия с напутственной молитвой за мир и спокойствие в Украине к воинам-десантникам обратился военный капеллан Центра Военного Капелланства Курии Львовской Архиепархии Украинской Греко-Католической Церкви о. Михаил Белецкий. Он совершил обряд благословения военнослужащих на военную службу.

В этот же день в рамках выполнения комплексной программы поддержки участников антитеррористической операции и членов их семей представители городского совета передали десантникам два комплекта мобильного огневого комплекса «Гарда-3».