За сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных

12:55, 12 октября 2014
Армия
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В течение суток в зоне проведения антитеррористической операции ранены четверо украинских военных.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Владимир Полевой. 

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