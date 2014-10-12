За сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Владимир Полевой.

Читайте такжеС утра боевики уже пять раз обстреляли позиции сил АТО - Тымчук”За минувшие сутки погибших среди украинских военных нет, ранены 4 военнослужащих”, - сказал он.