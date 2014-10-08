Специалисты инженерного обеспечения из Винницкой области выполняют задачи в зоне АТО

15:51, 08 октября 2014
Армия
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Личный состав Центра инженерного обеспечения, что на Виннитчине, продолжает выполнять боевые задачи на восточных рубежах нашего государства.

фото mil.gov.ua

С начала проведения АТО военнослужащие Центра осуществляют фортобустройство позиций, приводят понтонно-мостовые переправы через разрушенные террористами реки, занимающихся разминированием местности, устанавливают минно-взрывные заграждения, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

фото mil.gov.ua

В течение последнего месяца, военнослужащие групп разминирования проверили на предмет наличия взрывоопасных предметов окраины города Мариуполь площадью около 3 га. Вследствие чего, было обезврежено более 300 взрывоопасных предметов, это - реактивные, артиллерийские снаряды, минометные мины и самодельные взрывные устройства. Военными специалистами в фортификационном отношении оборудовано до 10 км на передней линии обороны, наведены мосты из комплекта парка понтонно-мостовых переправ.

фото mil.gov.ua

За мужество, самоотверженность и героизм, проявленные во время защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ходе проведения АТО немало военнослужащих-инженеров награждены знаками отличия Министерства обороны, получили досрочно очередные воинские звания.

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