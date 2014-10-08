Специалисты инженерного обеспечения из Винницкой области выполняют задачи в зоне АТО

С начала проведения АТО военнослужащие Центра осуществляют фортобустройство позиций, приводят понтонно-мостовые переправы через разрушенные террористами реки, занимающихся разминированием местности, устанавливают минно-взрывные заграждения, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

В течение последнего месяца, военнослужащие групп разминирования проверили на предмет наличия взрывоопасных предметов окраины города Мариуполь площадью около 3 га. Вследствие чего, было обезврежено более 300 взрывоопасных предметов, это - реактивные, артиллерийские снаряды, минометные мины и самодельные взрывные устройства. Военными специалистами в фортификационном отношении оборудовано до 10 км на передней линии обороны, наведены мосты из комплекта парка понтонно-мостовых переправ.

За мужество, самоотверженность и героизм, проявленные во время защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ходе проведения АТО немало военнослужащих-инженеров награждены знаками отличия Министерства обороны, получили досрочно очередные воинские звания.