Николаевский тепловозоремонтный завод переоборудовал более 30 единиц военной техники для АТО

По словам директора предприятия Вячеслава Симченка, в течение пяти месяцев заводчане переоборудовали для украинского войска более 30 единиц военной техники. Это ремонт, восстановление, модернизация, а также изготовление защитных экранов - кумулятивной брони.

- Понимая важность этого дела, к нам присоединились волонтеры-активисты, которые помогают металлом, различными запасными частями и лично занимаются обшивкой машин. Все это обязательно будет способствовать защите нашей Родины, установлению мира на нашей земле, - отметил директор предприятия.