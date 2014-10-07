Николаевский тепловозоремонтный завод переоборудовал более 30 единиц военной техники для АТО
14:33, 07 октября 2014Армия
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Коллектив Николаевского тепловозоремонтного завода вместе с волонтерами продолжает заниматься модернизацией и ремонтом военной техники, которая направляется в зону проведения антитеррористической операции.
В зону АТО будет передано более 30 единиц техники
По словам директора предприятия Вячеслава Симченка, в течение пяти месяцев заводчане переоборудовали для украинского войска более 30 единиц военной техники. Это ремонт, восстановление, модернизация, а также изготовление защитных экранов - кумулятивной брони.
- Понимая важность этого дела, к нам присоединились волонтеры-активисты, которые помогают металлом, различными запасными частями и лично занимаются обшивкой машин. Все это обязательно будет способствовать защите нашей Родины, установлению мира на нашей земле, - отметил директор предприятия.
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