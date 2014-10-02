Россия на востоке Украины испытывает пули из карбида вольфрама - Гелетей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

Министр продемонстрировал пулю, изготовленную из специального карбидвольфрамового сплава, и отметил, что несколько десятков таких пуль ему предоставила разведка. Эти пули были добыты на востоке Украины на территориях, подконтрольных российским Вооруженным силам.

“У нас есть информация, что Россия применяет новейшее оружие на территории Украины. Вот посмотрите, обычный патрон, но пуля к нему изготовлена из карбида вольфрама. Это патрон калибра 7,62 от снайперской винтовки Драгунова и российских пулеметов. Эта пуля пробивает шестой уровень защиты бронежилетов и бронированную технику. Именно такое оружие попало на вооружение Вооруженных сил России в 2013 году и уже появилась на Донбассе. Разведка принесла мне два десятка таких патронов”, - отметил министр.

Читайте такжеПосол США: Россия перебросила на Донбасс новейшие системы ПВОТакже он добавил, что после проведения экспертиз этих патронов Украина обратится в международные суды, чтобы они дали оценку испытанию российских боеприпасов в Украине.

В связи с этим Гелетей прокомментировал и возбуждения против него следственным комитетом РФ уголовного дела якобы за геноцид русскоязычного населения на востоке.

“Что касается геноцида, то и мы, и мир спросим российские Вооруженные силы относительно применения Россией новейшего оружия. Придет время, и Украина, и мир увидят, что Россия делала на Донбассе. И только потом будем задавать вопросы по надуманным уголовным делам. Не мы пришли к ним, а они захватили нашу территорию”, - сказал Гелетей.

Справка. Карбид вольфрама - твердый материал, который используется для изготовления инструментов, требующих износо - и температуростойкости (резцы, наконечники сверл и т.п.) - так, известный сплав "победит" на 90% состоит из карбида вольфрама. Также используется для изготовления сердечников бронебойных пуль.