При Минобороны создадут Совет волонтеров

Об этом сообщил министр обороны Валерий Гелетей. "Мы решили создать Совет волонтеров. Этот орган будет координировать всех волонтеров. Волонтеры, которые войдут в Совет, будут не просто моими глазами, а станут настоящими адвокатами, потому что куда я не поехал бы, мне не всегда покажут плохое, мне надо искать плохое самому. Волонтеры - лучшие помощники", - отметил министр оброони.

Читайте такжеВ России возбудили уголовное дело против Гелетея и Муженко

Валерий Гелетей уточнил, что работа Совета волонтеров будет осуществляться по 4-м направлениям: обеспечение вещами людей в зоне АТО, ремонт военной техники, обеспечение военной амуницией бойцов АТО, а также военная медицина.