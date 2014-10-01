Курсанты Одесской национальной морской академии пройдут стажировку на флотах ведущих стран ЕС

В настоящее время трое курсантов учатся в колледже королевских Военно-морских сил Великобритании. Недавно после стажировки на корабле ВМС Италии в Средиземном море вернулись двое курсантов.

Еще шестеро со следующей недели начнут изучение итальянского языка в рамках подготовки к следующей стажировке в 2015 году. В то же время группа курсантов интенсивно изучает французский язык - в следующем году они отправятся во Францию для обучения в одном из военных вузов этой страны.

Читайте такжеУ курсантов Харьковского университета Воздушных Сил им. Кожедуба продолжается летная практика

Этого года для подготовки офицеров для ВМС ВС Украины на первый курс обучения набрано более девяноста юношей. При этом почти шестьдесят первокурсников - военнослужащие-контрактники, десять из них участвовали в проведении антитеррористической операции на востоке страны.