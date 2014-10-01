У курсантов Харьковского университета Воздушных Сил им. Кожедуба продолжается летная практика
У третьекурсников летного факультета Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, которые осваивают самолеты типа Л-39 «Альбатрос» и вертолет Ми-8МТ, продолжается летная практика.
Учатся азам летного дела курсанты на базе учебно-авиационной бригады, где под присмотром опытных летчиков-инструкторов «кожедубовцы» увеличивают свое "летное" время.
"Курсанты-летчики уверенно закрепляют программу нынешнего летного обучения. На сегодня они получили уже свыше 32 часа летного времени, и этот показатель постоянно увеличивается", - отметил командир учебно-авиационной бригады военный летчик первого класса полковник Геннадий Дубовик.
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Курсанты отрабатывают полеты по кругу, в зону на средней и большой высоте, а также другие упражнения. Рассчитана программа до конца октября, после чего курсанты вернутся в университет и приступят к теоретическим занятиям по программе четвертого курса.