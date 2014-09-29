На Ривненщине мастера восстановили уже более 120 единиц военной техники для бойцов АТО

Ремонтная воинская часть на Ривненщине за период проведения антитеррористической операции на востоке Украины возобновила и передала в районы выполнения задач более 120 единиц вооружения и военной техники. Еще почти 30 единиц готовится к отправке.

"Мы ставим на колеса ту технику, которая сегодня наиболее востребована в войсках, и в кратчайшие сроки отправляем ее нашим героям в зону АТО, - отметил командир воинской части. - В частности, мы обеспечили определенные подразделения зенитными установками ЗУ-23, 152-мм гаубицами Мста-Б 2А65, противотанковыми управляемыми ракетными комплексами «Конкурс», батальонными 120-мм минометами, которые входят в комплекс «Сани», дивизионными артиллерийскими ремонтными мастерскими ДАРМ и стрелковым оружием".

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Следует заметить, что военные ремонтники обеспечили бойцов антитеррористической операции автоматами, пистолетами, пулеметами, гранатометами и т.д. Для этого с хранения было снято и проведено обслуживание почти 100 000 единиц стрелкового оружия. Также в районы выполнения задач было отправлено до 150 тонн запасных инструментов и приборов. А на днях с Ривненщины в боевые подразделения отправятся почти 30 самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» 2С1.

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"Совместно с техникой задачи исполняет и наш личный состав, - добавил командир части. - Офицеры и контрактники сопровождают колонны, следят, чтобы техника работала исправно, не подводила в бою. Мы делаем все возможное, чтобы подразделения не испытывали недостатка вооружения и военной техники, усилили собственную обороноспособность и стояли надежным щитом суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул офицер.