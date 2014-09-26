В Харькове более 60 военных летчиков получили офицерские погоны

В Харьковском университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба состоялся ритуал выпуска летчиков. Офицерские погоны и дипломы об окончании видового военного вуза получили более 60 выпускников летного факультета.

"Все юноши, которые учились по специализации летчиков-истребителей, побили рекорд последних лет и пересекли отметку в 100 часов налетного времени. Этот факт позволит им в короткое время приступить к выполнению важных задач на боевых самолетах типа Су-24М, Су-27 и Миг-29", - сообщил исполняющий обязанности начальника университета военный летчик и класса генерал-майор Андрей Алимпиев.

Во время торжеств искренние слова поздравления молодым офицерам выразил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, военный летчик и класса генерал-полковник Юрий Байдак, представители местных органов самоуправления и ветераны военной авиации.

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"От имени старших поколений желаю выпускникам всегда легкого взлета и мягкой посадки", - поздравил выпускников командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

По новой военной традиции, генерал-полковник Юрий Байдак вручил золотому медалисту лейтенанту Виталию Буцко символический переходящий символ офицерского братства «Меч дружбы», подаренный членами Воздушного эскадрона Объединенного королевства Великобритании. Отныне этот атрибут летного мастерства будет находиться в видовом вузе и ежегодно будет вручаться только лучшим по итогам летного обучения.

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Молодых лейтенантов на образцовую службу благословил настоятель Храма Софии премудрости Божией протоиерей отец Андрей.

В завершение торжеств почетные гости побывали в учебных классах, где осмотрели современные авиационные тренажеры, оценили другие объекты инфраструктуры военного вуза.