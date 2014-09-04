За время АТО погибли 837 украинских военнослужащих, 3044 ранены

Об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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По его словам за весь период проведения АТО погибли 837 украинских военнослужащих и 3044 получили ранения.

Как сообщал УНИАН, по данным СНБО по состоянию на 29 августа, во время АТО погибшими значились 765 военных. 11 военнослужащих пропали без вести и 2765 участников АТО были ранены.