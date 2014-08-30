С начала АТО погибли 765 украинских военных - СНБО

Совет национальной безопасности и обороны заявляет, что в ходе антитеррористической операции погибло 765 военных.

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Об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко в эфире "Шустер Live", передает Lb.ua.

"По состоянию на 10:00 29 августа, по сводной информации поступившей в СНБО за весь период АТО погибло 765 военных", - сказал он.

Также, по словам Лысенко, 11 военнослужащих пропали без вести и 2 765 военных ранены.

Как сообщал УНИАН, 28 августа в бою под Снежным Донецкой области погибли более 100 российских солдат, которые принимали участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне пророссийских бандформирований террористов.