Под Иловайском погибли 8 бойцов батальона милиции "Ивано-Франковск"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД в Ивано-Франковской области. "На сегодняшний день известны имена 3-х погибших рядовых батальйона патрульной службы милиции особого назначения. Тела 5-х бойцов, погибших при выходе колонны под Иловайском, еще будут идентифицировать", - говорится в сообщении.

Читайте такжеИз Иловайска вырвались генерал Хомчак и комбат "Ивано-Франковска"

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Ивано-Франковске приняли присягу 120 спецназовцев батальона "Ивано-Франковск" и в начале августа отправились на восток для участия в АТО.