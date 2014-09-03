Под Иловайском погибли 8 бойцов батальона милиции "Ивано-Франковск"
19:16, 03 сентября 2014Политика
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Под Иловайском Донецкой области погибли 8 бойцов батальона патрульной службы милиции особого назначения "Ивано-Франковск".
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД в Ивано-Франковской области. "На сегодняшний день известны имена 3-х погибших рядовых батальйона патрульной службы милиции особого назначения. Тела 5-х бойцов, погибших при выходе колонны под Иловайском, еще будут идентифицировать", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, 31 июля в Ивано-Франковске приняли присягу 120 спецназовцев батальона "Ивано-Франковск" и в начале августа отправились на восток для участия в АТО.
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