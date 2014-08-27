На Донбасс отправляют почти 150 военных санитаров и автомобили для эвакуации раненых

На днях почти полторы сотни военнослужащих автомобильной санитарной роты, которую в рамках третьей волны частичной мобилизации было сформировано на фондах Хмельницкой госпитальной базы Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины, отправятся на восток Украины.

Вместе с личным составом на железнодорожных платформах в район АТО отправятся более полусотни санитарных и специальных военных автомобилей, на которых будут эвакуировать раненых бойцов с поля боя и перевозить их в лечебные учреждения и профильные медицинские учреждения оборонного ведомства.

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"Пока в подразделении продолжаются подготовительные мероприятия к совершению марша, мы решили поблагодарить меценатов, волонтеров и простых жителяей края, благодаря которым мы сегодня имеем в строю автомобильную технику на 100 процентов готовую к выполнению задач по назначению, - подчеркнул командир автомобильной санитарной роты. - Мы искренне благодарны каждому, кто не отказал нам в помощи".

Ржавые корпуса, прогнившие сиденья и нехватка запчастей - такими военнослужащие роты получили автомобили из народного хозяйства в конце июля. В конце августа все 45 «санитарок» уже на ходу. Как рассказали в части, на восстановление одного автомобиля потрачено от 8 до 20 тысяч гривен - все за счет волонтеров.

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Для автомобильной санитарной роты также были переоборудованы семь автомобилей Зил-131, каждый из которых может транспортировать сразу 9 лежачих или 12 сидячих раненых.

"Это новые автомобили, которые находились у нас на длительном хранении. Они были предназначены для перевозки специального медицинского оборудования, которое в современной медицине уже не используется, - рассказал начальник госпитальной базы. - Мы сумели переоборудовать их под автомобильную технику для эвакуации раненых. Одна из них, в экспериментальном варианте, даже полностью бронированная, - констатировал офицер.