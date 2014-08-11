На Днепропетровщине военнослужащих учили оказывать медицинскую помощь на поле боя

На Днепропетровщине группа инструкторов Украинской военно-медицинской академии совместно с волонтерами программы «Защита Патриотов» провели комплексные практические занятия по военно-медицинской подготовке на поле боя. Участниками мероприятия стали военнослужащие боевых подразделений и частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Главной целью мероприятия, которое было организовано Военно-медицинским департаментом Министерства обороны Украины и Центральным военно-медицинским управлением Генерального штаба ВС Украины, было научить каждого военнослужащего навыкам оказания первой медицинской помощи раненому, самопомощи и взаимопомощи непосредственно при боевом столкновении.

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Как отметил начальник учебно-тренировочного центра Украинской военно-медицинской академии полковник Александр Охонько, во время занятий военнослужащие тренировались в оказании первой медицинской помощи и эвакуации раненых непосредственно из зоны ведения огня, подбитой боевой техники к местам предоставления им квалифицированной медицинской помощи. Опытные инструкторы обучали военнослужащих пользоваться американской армейской аптечкой IFAK, которая разработана в соответствии со стандартами НАТО. В ней есть все необходимые средства для того, чтобы боец во время боевых действий смог остановить кровотечение и сделать все необходимые действия для сохранения жизни себе или раненому товарищу.

"Главное, что в ходе занятий военнослужащие не только получили навыки пользования средствами, которые находятся в аптечке, а также получают базовые знания по медицине на поле боя. Каждый боец учится, как надо правильно спасать товарища под огнем, как действовать в трех зонах - «красной», «желтой» и «зеленой»", - рассказал офицер.

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Координатор программы «Защита Патриотов» Юрий рассказал, что программа, которая создана при поддержке Всемирного Конгресса Украинцев, предусматривает обмен опытом представителей стран НАТО с украинскими военнослужащими по оказанию первой медицинской помощи на поле боя.

После окончания полевых занятий каждый военнослужащий получил американскую армейскую аптечку IFAK, приобретенную за средства Всемирного Конгресса Украинцев.

Подобные занятия пройдут в ближайшее время во всех воинских частях, которые подчинены оперативному командованию «Юг».