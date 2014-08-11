Украинские десантники отбили атаку террористов в районе сел Макарово и Пески Луганской области

13:17, 11 августа 2014
Армия
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Украинские десантники отбили атаку террористов в районе сел Макарово и Пески Луганской области.

Фото: Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.Читайте такжеЛьвовские десантники уничтожили колонну террористов, двигавшуюся в Луганск

«После минометного обстрела блокпоста в районе сел Макарово и Пески Луганской области террористы осуществили неудачную попытку атаковать наших десантников, но получили достойный отпор и понесли значительные потери», - заявил он.

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