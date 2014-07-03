Военные ремонтники восстановили почти 150 единиц техники, поврежденной в АТО

По его словам, чаще всего в технике, которая прибывает, сломаны приборы наблюдения боевых машин, фары и трансмиссия.

"Большинство БТРов и БМП, побывавших в зоне АТО, имеют повреждения брони от выстрелов из РПГ, пробоины от попадания снайперов и пулеметчиков врага", - отметил офицер.

Как пояснил специалист-ремонтник, характер повреждений свидетельствует о том, что их нанесли профессионалы военного дела.

Для примера подполковник Виталий Бахмат продемонстрировал БМП, которую на днях доставили в часть, со следами многочисленных повреждений. Боевая машина была поражена двумя выстрелами из РПГ в боковую броню и трансмиссионное отделение, в ней имеются следы от пулеметных очередей и выстрелов снайпера.

Всю технику, которая прибывает, ремонтники восстанавливают и возвращают в строй. За время антитеррористической операции восстановлено почти 150 боевых машин.

На днях в часть поступит соответствующий материал и техническая документация из Харькова для установки на боевые машины противогранатометной сетки. По словам ремонтников, теперь каждая бронированная машина будет оборудоваться подобными приборами защиты.