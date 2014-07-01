ВР проголосовала за закон о высшем образовании, который не могла принять 5 лет

Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла Закон «О высшем образовании» (№1187-2).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 276 народных депутатов из 337 зарегистрированных в сессионном зале.

Представляя законопроект, народный депутат от "Батькивщины", председатель Комитета ВР по вопросам науки и образования Лилия Гриневич напомнила, что попытки принять этот документ длились 5 лет. К его тексту поступило около тысячи предложений от общественности.

"Между первым и вторым чтением мы получили 959 поправок", - сказала она и прибавила, что документ стал еще более системным.

По словам Гриневич, законопроект поможет Украине во входе в Европейское образовательное пространство.

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Гриневич заметила, что законом устанавливается, что собственные поступления государственных и коммунальных высших учебных заведений, научных учреждений, полученных от платы за услуги, предоставляемые согласно образовательной, научной и учебно-производственной деятельности, благотворительные взносы и гранты, в соответствии с решением ученого совета этих учреждений, зачисляются на специальные регистрационные счета, открытые в территориальном органе центрального органа исполнительной власти в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств или на текущие депозитные счета учреждений государственных банков. Соответствующие доходы могут использоваться на приобретение имущества, его использование, строительство и ремонт помещений, улучшение материально-технического, учебно-лабораторного оснащения учебных учреждений.

При рассмотрении вопроса противоречия во фракции "Свобода" вызывали положения о языка преподавания в учреждениях образования и языке тестовых заданий ВНО.

В основу закона положены концептуальные принципы модернизации высшего образования. А именно - интеграция высшего образования Украины в Европейское пространство высшего образования путем реализации положений и принципов Болонского процесса, в частности через введение уровневой организации высшего образования в соответствии с Национальной рамкой квалификаций (статья 5); совершенствование перечня областей знаний и специальностей для сквозной и междисциплинарной подготовки в системе высшего образования; обеспечение условий для реализации международных образовательных и научных проектов, академической мобильности преподавателей, научных работников, студентов; обеспечение равенства перед законом в правах высших учебных заведений всех форм собственности и профессорско-преподавательского состава; расширение гарантий равного доступа граждан к высшему образованию за счет усовершенствования применения внешнего независимого оценивания; развитие студенческого самоуправления и улучшение социального обеспечения студентов; обеспечение качества высшего образования и науки путем развития независимой системы обеспечения качества высшего образования через государственные коллегиальные органы и независимые агентства в сотрудничестве с международными организациями; совершенствование содержания и принципов работы государственных коллегиальных органов по лицензированию и аккредитации высшего образования и аттестации научных кадров высшей квалификации; усовершенствование принципов присвоения высшим учебным заведениям Украины статусов национальных и исследовательских, уточнение задач; расширение общественного контроля, в частности, гарантирование доступа физических и юридических лиц к информации в области высшего образования на принципах открытости, прозрачности, доступности и бесплатности; создание реальной системы противовесов и сдерживаний в сфере управления высшим учебным заведением между руководителем, ученым советом, органами общественного самоуправления, общественными организациями; интеграция образования, науки и инновации через усиление и развитие связей образовательной, научной, научно-технической и инновационной деятельности высших учебных заведений, научных учреждений и высокотехнологичных производств; внедрение механизмов защиты и управления интеллектуальной собственностью, полученной в результате деятельности высших учебных заведений и научных учреждений; создание условий для привлечения иностранных ученых и поощрения возвращения в Украину граждан, получивших образование за рубежом, путем либерализации механизма признания иностранных дипломов о высшем образовании, научной степени и ученых званий при зачислении на учебу и/или приеме на работу.

В соответствии с законом, автономия высших учебных заведений реализуется путем создания условий для обеспечения самостоятельности в принятии решений высшими учебными заведениями относительно образовательно-научного, инновационного, организационного, кадрового, экономического направлений деятельности и развития академических свобод через разграничение полномочий органов государственного управления, в подчинении которых находятся высшие учебные заведения, и собственно самих высших учебных заведений, таким образом, чтобы органы государственного управления преимущественно отвечали за разработку и воплощение государственной политики в области образования, науки и инноваций, а высшие учебные заведения осуществляли весь объем полномочий, связанных с качественной подготовкой квалифицированных кадров, выполнением научных исследований и инновационной деятельностью; усовершенствование имущественных отношений в сфере высшего образования, в частности по формированию материально-технической базы (передача основателями имущества высшим учебным заведениям на праве хозяйственного ведения), гарантий права собственности высших учебных заведений на результаты научно-инновационной деятельности.

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Законом предусмотрено сотрудничество вузов и бизнеса в сфере высшего образования и науки путем введения механизмов инновационного развития страны за счет взаимодействия образования, науки, бизнеса и государства; создание условий для привлечения работодателей к формированию требований относительно компетентности выпускников высшего образования, определения содержания высшего образования, обеспечения качества высшего образования, развития учебно-лабораторной базы высших учебных заведений, обеспечения мест практики, трудоустройства выпускников высших учебных заведений.

Изменениями в Закон “О научной и научно-технической деятельности” определяется, что ученые имеют право на получение научной степени доктора философии и доктора наук и присвоение ученых званий старшего исследователя, доцента и профессора.

Присвоение ученого звания профессора, доцента и старшего исследователя осуществляется учеными советами высших учебных заведений (научных учреждений) в соответствии с законодательством и утверждается аттестационной коллегией центрального органа исполнительной власти по формированию государственной политики в сфере образования и науки.

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Положение о грантовом финансировании проведения фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и выполнения научно-технических (экспериментальных) разработок за счет средств государственного бюджета Украины утверждается Кабинетом министров.

Имущественные права интеллектуальной собственности на объекты права интеллектуальной собственности (кроме объектов права интеллектуальной собственности военного значения и национальной безопасности), созданные за государственные средства остаются за научным учреждением-исполнителем соответствующих форм (видов) научно-технической деятельности (научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектно-конструкторские, технологические, поисковые и проектно-поисковые работы, изготовление опытных образцов или партий научно-технической продукции, а также другие работы, связанные с доведением научных и научно-технических знаний до стадии практического их использования), если иное не установлено договором.

Внесены изменения в Закон “Об образовании”, согласно которым вводится статья 27-1 "Национальная рамка квалификаций", где определяется, что национальная рамка квалификаций – это системное и структурированное по компетентности описание квалификационных уровней.

Национальная рамка квалификаций направлена: 1) введение европейских стандартов и принципов обеспечения качества образования с учетом требований рынка труда к компетентности специалистов;

2) обеспечение гармонизации норм законодательства в сфере образования и социально-трудовых отношений;

3) содействие национальному и международному признанию квалификаций, достижений в Украине;

4) налаживание эффективного взаимодействия сферы образовательных услуг и рынка труда.

Национальная рамка квалификаций разрабатывается с привлечением объединений организаций работодателей и утверждается в порядке, определенном законодательством.

Определяется, что высшими учебными заведениями являются: университет, академия, институт, колледж.

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С целью признания возможности юридического лица осуществлять образовательную деятельность по определенной специальности и на определенном уровне высшего образования, отвечающем стандартам образовательной деятельности, такие юридические лица проходят процедуру лицензирования.

С целью подтверждения качества образовательной деятельности по определенной специальности и на определенном уровне высшего образования, отвечающем стандартам высшего образования, высшие учебные заведения имеют право проходить процедуру аккредитации специальностей, по которым они осуществляют подготовку специалистов.

Вузы осуществляют подготовку специалистов по следующим степеням: младший специалист – обеспечивают колледжи; бакалавр, магистр, доктор философии, доктор наук – обеспечивают университеты, академии и институты.

Автономия высшего учебного заведения – самостоятельность, независимость и ответственность высшего учебного заведения в принятии решений относительно развития академических свобод, организации научных исследований, учебно-воспитательного процесса, внутреннего управления, финансов и тому подобное.

Права высшего учебного заведения, определяющие содержание его автономии, устанавливаются законом и не могут быть ограничены иными законами и нормативно-правовыми актами.