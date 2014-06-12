120 млн грн было выделено военным в качестве компенсации за поднаем жилья
21:12, 12 июня 2014Армия
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Об этом сегодня, 12 июня, во время брифинга в Украинском национальном информационном агентстве «Укринформ» на тему «Использование средств, выделенных Министерству обороны Украины в 2014 году», отвечая на вопрос журналистов рассказал заместитель директора Департамента финансов Министерства обороны Украины Сергей Винник.
Минобороны компенсировало затраты на съем жилья военными / Минобороны Украины
"Для примера, в Киеве для военнослужащего и его семьи из 3 человек компенсация будет составлять приблизительно 2,5 тыс. грн в месяц. Если количество членов семьи больше 3 человек, то примерно 3-3,5 тыс. грн в месяц. Хочу подчеркнуть, что эти выплаты мы уже начали осуществлять", - подчеркнул Сергей Винник.
А на вопрос, о средствах по общему фонду на строительство жилья для военнослужащих ВС Украины он сообщил, что в государственном бюджете они не предусмотрены.
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