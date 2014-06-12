Воины-артиллеристы сдали более 20 литров крови для раненых участников АТО

В пункт сдачи крови превратили обычный класс в помещении казармы. Во время процедуры медики бригады областного центра переливания крови использовали только одноразовые системы и другие необходимые материалы.

Предоставив пример своим подчиненным, первыми сдали кровь командир соединения и его заместители.

- Каждый из нас стал донором по собственному убеждению, ведь каждая капля крови может спасти чью-то жизнь, при необходимости эта кровь будет использована в мобильных госпиталях, которые развернуты в определенных районах, для оказания первой медицинской помощи раненым собратьям по оружию, - сообщил заместитель командира соединения по работе с личным составом.

Читайте такжеВ Чернигове правоохранители сдали 30 литров крови для раненых в зоне АТО

По словам врачей бригады областной станции переливания крови, вся собранная кровь пройдет тщательную проверку в лаборатории центра, будет соответствующим образом обработана и готова к использованию в любую минуту.

Сегодня значительная часть личного состава данного соединения выполняет задачи в определенных районах, несет службу по охране и обороне важных объектов, поэтому военнослужащие ради донорства сознательно отказывались от гарантированного отдыха, не говоря о материальном вознаграждении.