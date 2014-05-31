На востоке Украины военные помогли крестьянам восстановить пруд

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны, к командованию подразделения обратились руководители местных властей одного из районных центров восточной области с просьбой помочь восстановить пруд, раньше игравший важную роль в местной инфраструктуре.

По словам чиновников, из-за отсутствия водоема местные жители испытывают немалые неудобства с водопоем домашних животных.

Военнослужащие с помощью экскаваторов вырыли и оборудовали соответствующий котлован размерами 50х50 метров и 4 метра в глубину, а также откопали забитые источники. Уже в ближайшее время водоем будет заполнен водой.

"Мы всегда рады прийти на помощь местному населению, ведь народ и армия едины", - заявил заместитель командира подразделения.