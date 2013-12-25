Украинские ВМС начали систематическое несения службы в бассейне в Черноморско-Азовском бассейне и акватории реки Дунай

Об этом сегодня, 24 декабря, заявил начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Владимир Замана во время расширенного заседания коллегии Министерства обороны Украины.

Он сообщил, что в этом году в результате проведения мероприятий оперативной подготовки органы военного управления получили оперативные возможности по планированию применения и управления войсками во время выполнения задач. По опыту проведенных учений была скорректирована система управления и уточнена организационно-штатная структура органов управления, которые выполняют задачи по противовоздушной обороне.

– Показатели среднего налета экипажей авиации Воздушных Сил и армейской авиации Сухопутных войск в 2013 году составили почти 35 часов, морской – более 21 часа. Увеличены показатели подготовленности авиационных экипажей к действиям в сложных метеорологических условиях – в Воздушных Силах ночью на 10%, в авиации Сухопутных войск – на 21 %, – отметил генерал-полковник Владимир Замана.

Начальник Генерального штаба ВС Украины сообщил, что в Военно-Морских Силах в 2013 году начато систематическое несение боевой службы в Черноморско-Азовском бассейне и акватории реки Дунай.

– Экипажи кораблей приобрели навыки выполнения боевых задач в реальной обстановке и получили опыт совместных действий с морской авиацией и авиацией Воздушных Сил. Средняя наплавность кораблей ВМС составила более 18 суток, – отметил генерал-полковник Владимир Замана.