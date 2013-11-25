Курсанта Харьковского университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба Максима Руденко признан самым одаренным

Несколько лет назад Харьковский городской голова Геннадий Кернес в целях поощрения будущих ученых и специалистов в других сферах жизнедеятельности общества выступил учредителем данного образовательно - просветительского проекта.

- Здесь собрались молодые поколения, которые уже в ближайшем будущем станут гордостью нашего государства. Мне приятно вручить награды таким умным и чистым во взглядах людей. Надеюсь, грамоты и стипендии помогут им и дальше самосовершенствоваться, - отметил городской голова.

Так, среди награжденных в номинации " Одаренность " - курсант четвертого курса факультета автоматизированных систем управления и наземного обеспечения полетов авиации Харьковского университета Воздушных Сил им . Ивана Кожедуба Максим Руденко.

По словам отличника учебы, он с 9 класса средней школы увлекается компьютерным программированием и ИТ- разработками:

- В числе моих образовательных побед - призовые места на олимпиадах по программированию среди учащихся Купянского района и одна абсолютная победа на областной олимпиаде по разработке специальных программ, три года назад состоялась в Харькове. В университете я также постоянно участвую в разного рода конференциях или выставках курсантских изобретений. Очень приятно , что мои успехи в учебе были так высоко оценены, - признался военнослужащий.

Исполняющий обязанности начальника университета полковник Андрей Алимпиев перед личным составом ХУВС поздравил " кожедубовцев " с наградой и поставил в пример его стремление к новым знаниям .