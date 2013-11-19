Командующий украинских ВМС адмирал Юрий Ильин участвует в конференции командующих военно - морских сил стран НАТО и партнеров

Целью конференции является ознакомление и участие в обсуждении основных аспектов оборонной политики и безопасности концепции Альянса, информации о текущих и перспективных военно-морских операций, проходящих под эгидой этой организации .

Планируется , что во время пребывания в Лондоне руководитель отечественного флота проведет рабочие встречи с руководством морских командований Европейского Союза и НАТО, командованием ВМС США в Европе.

В состав делегации также входит представитель отдела международного военного сотрудничества штаба командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины капитан 2 ранга Максим Ершов.

Делегация ВМС Украины участвует в мероприятии по приглашению и согласно Индивидуальной программе партнерства между Украиной и НАТО на 2013 год.