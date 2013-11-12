Украинские ветераны встретились с вьетнамскими боевыми товарищами

Основной целью визита было проведение встреч с вьетнамскими боевыми товарищами, посещение мест бывших боевых действий. В мероприятии принимали участие делегации ветеранов Украины, Российской Федерации и Республики Беларусь.

Во время визита были проведены официальные встречи делегации украинских ветеранов с Министром национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам, командующим ВВС - противовоздушной обороны, руководителем Центральной организации ветеранов войны Вьетнама, руководящим составом 361 и 367 дивизий ВВС - противовоздушной обороны.

Во время официальной встречи с министром национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам, последний выразил слова глубокой благодарности за то вклад, который был ими сделан для освобождения Вьетнама, за мужество, проявленное в те страшные годы, и пожелал долгих лет жизни, мира и счастья, а также отметил, что подобные встречи с ветеранами будут ежегодными.

В рамках визита ветераны посетили Мавзолей Президента Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мина, где было совершено возложение венков от украинской делегации осмотрели Военно -исторический музей Вьетнама, Музей Вьетнамской войны, музеи 361 и 367 дивизий ВВС - Противовоздушной обороны, места захоронения воинов Вьетнамской Народной Армии, погибших во время войны.

На всех встречах присутствовали представители аппарата Президента Социалистической Республики Вьетнам, Министерства национальной обороны, ветераны Вьетнамской Народной Армии, прессы.

В ходе визита украинская делегация также имела возможность осмотреть исторические и культурные достопримечательности страны, в частности залив Ха Лонг, залив Нья Чанг и Резиденцию " Тхонг Нхат " в г. Хошимин.