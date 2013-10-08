Курсант Академии сухопутных войск Александра Бессмертная награждена ведомственной медалью Минобороны РФ "За укрепление боевого содружества"

В конкурсе, который проходил в течение пяти дней в столице России , приняли участие 28 участников из 7 стран СНГ - Армении , Белоруссии , Казахстана , Таджикистана , Украины , Кыргызстана и Российской Федераций . Представители стран - участниц стреляли , метали ножи и маленькие саперные лопаты , преодолевали полосу препятствий , отвечали на сложные вопросы по истории , пели , танцевали и т.д. .

Украина на конкурсе представляла курсант факультета подготовки специалистов по обеспечению войск Академии сухопутных войск во Львове , Александра Бессмертная . Девушка , которая учится по специальности " культурология " , продемонстрировала высокие военно - профессиональные качества , завоевав призовое место на военно - спортивном этапе конкурса под названием " Атлет " . Но главным ее триумфом стала победа в конкурсе талантов . Александра выполнила известную песню Анны Резниковой " Офицерские жены " .

- Участие в этом конкурсе - для меня большая честь. Кроме того , что я удачно представила свою страну и Вооруженные Силы , познакомилась с лучшими военнослужащими дружественных стран , не утратила и возможности выступить на одной сцене с такими легендарными артистами как Иосиф Кобзон , Александр Маршал, Жасмин и другими, - призналась девушка.

Приказом Министра обороны Российской Федерации курсанта Александру Бессмертную награжден ведомственной медалью соседней страны " За укрепление боевого содружества " и памятный медалью участника 5 - го международного конкурса военно - профессионального мастерства среди военнослужащих дружественных армий " Воин Содружества" .

А уже после возвращения в Украину начальник Академии сухопутных войск генерал - лейтенант Павел Ткачук перед личным составом военного вуза лично поблагодарил девушку за ее старательность и успешное представление Вооруженных Сил Украины на мижнродному уровне , а также наградил наручными женским часами.