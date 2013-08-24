Виктор Янукович присвоил очередные воинские звания командному составу Вооруженных Сил Украины

По случаю Дня независимости Украины Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Янукович своим Указом № 453/2013 присвоил очередные воинские звания генералов и офицеров Вооруженных Сил Украины.

Так, воинское звание "адмирал" присвоено командующему Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмиралу Ильину Юрию Ивановичу. Воинское звание "генерал-лейтенант" - первому заместителю командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-майору Дроздову Сергею Семеновичу, командиру 6 гвардейского армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майору Хомчаку Руслану Борисовичу. Воинское звание "генерал-майор" - начальнику Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины полковнику Кравчуку Николаю Ивановичу, начальнику штаба - первому заместителю начальника Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины полковнику Криштуну Игорю Леонидовичу, начальнику штаба - первому заместителю командира 8 армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковнику Павловскому Игорю Валентиновичу, начальнику государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой "Кадетский корпус" имени И.Г.Харитоненка полковнику Свидлову Юрию Ивановичу, начальнику 169 учебного центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковнику Танцюре Игорю Ивановичу. Воинское звание "контр-адмирал"-начальнику центра морских операций Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины капитану 1 ранга Тарасову Андрею Андреевичу.

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