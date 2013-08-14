В Севастополь прибыли корабли стран Черноморского региона

Сегодня, 14 августа, в порт Севастополя прибыли с визитом и с целью начала августовской 2013 года активации корабли Черноморской группы военно-морского сотрудничества (BLACKSEAFOR). Командиры ошвартовавших у причала бухты Курина тральщика «Прибой» (ВМС Болгарии), ракетного корабля на воздушной подушке «Бора» (Черноморский флот Российской Федерации), корвета «Эустатиу Себастиан» (ВМС Румынии), фрегата КРЗ «Тургутреис» (ВМС Турции) и корабля управления «Славутич» (ВМС ВС Украины) осуществили визит вежливости к новоназначенному командиру BLACKSEAFOR капитану 1 ранга Андрею Тарасову (ВМС ВС Украины).

На кораблях соединения началось установление системы связи «компьютер-компьютер» FORESC, которая предоставит возможность обмена информацией во время выполнения задач в море.

Сегодня же на штабном корабле соединения – корабле управления ВМС ВС Украины «Славутич» состоялась пресс-конференция командования BLACKSEAFOR. Командир соединения капитан 1 ранга Андрей Тарасов (ВМС ВС Украины) и командиры кораблей осуществили протокольные визиты в командование украинских ВМС и к руководству Севастопольской городской государственной администрации.

Временно исполняющий обязанности командующего ВМС ВС Украины вице-адмирал Сергей Елисеев во время протокольной встречи с командованием соединения выразил удовлетворение состоянием развития дружеских отношений в рамках Соглашения BLACKSEAFOR и убеждение в том, что во время нынешней активации моряки приобретут новый опыт взаимодействия, который будет способствовать дальнейшему укреплению доверия и стабильности в Черноморском регионе.

Визит кораблей в Севастополь проходит на выполнение положений Соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества, решения Комитета командующих военно-морских сил на Черном море и согласно Перечню мероприятий военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины на июль-август 2013 года.

Активация продлится до 3 сентября.

Справка. BLACKSEAFOR является военно-морским (корабельным) соединением «за вызовом», созданным в соответствии с «Соглашением о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества», подписанного 2 апреля 2001 года в г. Стамбул (Турция). Основными задачами BLACKSEAFOR является проведение операций по поиску и спасения, проведение гуманитарных операций, борьба с минной угрозой, осуществление операций по защите окружающей среды, обмен визитами доброй воли и другие задачи, согласованные странами-участницами.

17 августа при участии делегаций командующих военно-морских сил стран Черноморского региона состоится церемония смены командования BLACKSEAFOR, по принципу ротации оно будет передано от ВМС Турецкой Республики к ВМС ВС Украины.

Во второй половине 15, 16 и 18 августа корабли соединения будут открыты для посещения гостями и жителями города Севастополя.

На 20 августа запланирован выход кораблей соединения в море, где будут проводиться тренировки по противолодочной, противовоздушной обороне, по проходу за тральщиком, по связи, по поиску и спасению, плаванию в ордере, по тактическому маневрированию и другие.

Во время активации корабли также посетят с дружественными визитами порты Новороссийск (Российская Федерация) и Синоп (Турецкая Республика).