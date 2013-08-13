В Севастополе будут находиться корабли BLAСKSEAFOR

С 14 по 20 августа в соответствии с положениями Соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества BLAСKSEAFOR и согласно Перечню мероприятий военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины на июль-август в Севастополе с целью начала августовской - 13 активации будут находиться корабли оперативного международного соединения.

14 августа согласно плану активации на борту корабля управления "Славутич" (ВМС Украины) состоится пресс-конференция командования соединением, которое возглавит капитан 1 ранга Андрей Тарасов (ВМС Украины). В этот же день пройдут протокольные встречи командира соединения и командиров кораблей в командовании украинских ВМС и в Севастопольской городской государственной администрации.

15 августа (14.00-18.00), 16 августа (14.00-17.00) и 18 августа (14.00-18.00) корабли соединения будут стоять в Севастополе у ​​причала бухты Куриная и будут открыты для посещения гостями и жителями города Севастополя.

17 августа в рамках проведения данного мероприятия с участием делегаций командующих военно-морских сил стран Черноморского региона состоится церемония смены командования BLAСKSEAFOR. По принципу ротации оно будет передано от ВМС Турецкой Республики в ВМС Украины.

На 20 августа запланирован выход кораблей соединения в море, где будут проводиться тренировки по противолодочной, противовоздушной обороне, по проходу по тральщиком, по связи, по поиску и спасанию, плавание в ордере, по тактическому маневрированию.

При активации с 23 до 27 августа корабли будут находиться с дружественным визитом в порту Новороссийска (Россия), а с 30 августа по 3 сентября - в порту Синопа (Турецкая Республика).

Стоит отметить, что августовская активация станет двадцать вторым развертыванием военно-морского соединения.

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины за время действия Соглашения BLAСKSEAFOR уже третий будут принимать командование Черноморской группой военно-морского сотрудничества.

Справка. В соответствии с заключенным 2 апреля 2001 года в г. Стамбул (Турция) Соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества, основными задачами BLAСKSEAFOR является проведение операций по поиску и спасанию, а также гуманитарных, противоминных операций и операций по защите окружающей среды.