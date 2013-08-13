Понтонеры Белгород-Днестровского делятся опытом

Военнослужащие 808-го понтонно-мостового полка Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины, который дислоцируется в городе Белгород-Днестровский Одесской области, приняли участие в специальных и тактико-специальных занятиях с практической отработкой нормативов на побережье Днестровского лимана.

Мероприятие проводилось под руководством заместителя командира полка подполковника Александра Реки. По требованию командования части, основные усилия во время занятий военнослужащих сосредоточили на приобретении опыта управления подразделениями молодыми офицерами – выпускниками 2013 года и получении практических навыков работы с материальной частью парка ГСМ на воде военнослужащими контрактной службы, которые прибыли на укомплектование полка в этом году.

В частности, лейтенанты отработали норматив «Действия взвода по оборудованию и содержанию паромной из понтонного парка», а воины-контрактники – норматив «Сбора перевозочных паромов материальной части парка ПМП-М».

Благодаря обстоятельной подготовке, высокому уровню организации и профессиональной осведомленности руководителей занятий временно исполняющего обязанности командира понтонно-мостового батальона майора Валерия Солопенко и командира роты старшего лейтенанта Сергея Никольчака, все учебные задачи были успешно выполнены.

Командир понтонно-мостового полка полковник Олег Мамелин высоко оценил результаты практических занятий, отметив качественную подготовку и слаженность действий подчиненных. Он также поощрил лучших по итогам мероприятия участников – лейтенанта Владимира Гожика и солдата военной службы по контракту Сергея Чебана.