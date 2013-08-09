Можаровский: Показателем обученности личного состава ВСУ является успешное проведение международных учений

- В частности, личный состав Вооруженных Сил Украины принял участие в украинском-российских учениях "Фарватер мира-2013", украинский-американских "Си Бриз-2013" и "Рапид Трайдент-2013", - рассказал он и сообщил, что вскоре на базе Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области начнется совместное обучение "Кленовая Арка-2013".

Оно существенно будет отличаться от предыдущих учений этой серии по масштабам: задачи в полевых условиях будет выполнять не рота, а многонациональный батальон. В его состав войдут подразделения Вооруженных Сил Украины, Канады, Польши и Литовской Республики общей численностью около 250 украинских и 170 иностранных военнослужащих.

- Важным мероприятием в развитии взаимодействия наших Вооруженных Сил с армиями Российской Федерации и Беларуси стало трехстороннее учения "Славянское содружество-2013", проведенное в прошлом месяце в Волгоградской области Российской Федерации. От Вооруженных Сил Украины к этому мероприятию привлекался механизированный подразделение, - сообщил Владимир Можаровский.

Высокие оценки, в том числе от руководящего состава международных организаций, получают подразделения Вооруженных Сил Украины, которые привлечены к выполнению задач в рамках международных операций по поддержанию мира и безопасности.

- В частности, недавно свое удовлетворение деятельностью украинских миротворцев из состава 56-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины выразил во время проверки командующий сил Миссии ООН в Либерии, - отметил заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата Владимир Можаровский.