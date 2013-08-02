Накануне дня Воздушных Сил состоялись торжественные мероприятия

19:14, 02 августа 2013
Армия
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Накануне дня Воздушных Сил в воинских частях вида Вооруженных Сил Украины состоялись торжественные мероприятия.

4 августа будет отмечаться профессиональный праздник защитников неба Родины – День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

По этому случаю в Одессе состоялись торжества в штабе воздушного командования «Юг». В мероприятии приняли участие военнослужащие и служащие Вооруженных Сил Украины, ветераны военной службы и представители местной власти.

Поздравляя военных авиаторов с их профессиональным праздником, командир воздушного командования «Юг» генерал-лейтенант Павел Зуев отметил, что сегодня Воздушные Силы являются одним из главных носителей боевого потенциала украинской армии, которые по своему назначению и объему возложенных на них задач играют важную роль в направлении укрепления обороноспособности государства.

Делая акцент на приоритетных задачах, которые в текущем году приходилось решать военнослужащим частей воздушного командования «Юг», он, в частности, отметил качественное выполнение объема задач по осуществлению полетов, несению круглосуточного боевого дежурства по охране воздушного пространства Украины, надежного функционирования авиационной техники, а также поддержание в боевой готовности средств связи и радиотехнического обеспечения полетов.

- В этом виден результат напряженного труда всех военнослужащих и служащих нашего соединения, которые постоянно совершенствуют свой профессиональный уровень и вместе прилагают большие усилия для того, чтобы иметь чистое мирное небо над головой, - отметил командир Воздушного командования «Юг».

По его словам, наряду с выполнением важнейших задач по обеспечению безопасности государства, военные авиаторы активно взаимодействуют с органами местной исполнительной власти и гражданским населением. Например, существенная помощь, которая была предоставлена личным составом соединения городским коммунальным службам во время ликвидации последствий урагана, произошедшего в Одессе в мае текущего года.

Бывший командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Анатолий Торопчин и директор департамента оборонной работы, гражданской обороны, взаимодействия с правоохранительными органами Одесского горсовета Григорий Зубов также поздравили военных авиаторов.

В Севастополе тоже состоялось торжественное собрание по случаю Дня Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. В собрании приняли участие военнослужащие тактической группы «Крым» и Севастопольской бригады тактической авиации воздушного командования «Юг». Присутствующих в зале военнослужащих и ветеранов поздравил командир тактической группы «Крым» генерал-майор Олег Струцинский.

По словам генерал-майора Олега Струцинского, на Крымском полуострове насчитывается около пяти тысяч военнослужащих Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, среди которых более 200 человек круглосуточно несут боевое дежурство. Стоит отметить, что в эти праздничные дни на боевом дежурстве, кроме подразделений тактической группы «Крым», также находятся летчики Севастопольской бригады тактической авиации.

После завершения торжественной части состоялся праздничный концерт.

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