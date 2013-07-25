Ветеранские организации Украины собрались за «круглым столом» на Прикарпатье

Чтобы поделиться своим опытом и обсудить план дальнейших действий, в столицу Прикарпатья приехали руководители ассоциаций и организаций ветеранов и инвалидов войны из многих областей. Также в мероприятии приняли участие представители руководства Ивано-Франковского гарнизона, областной и местной власти.

В рамках «круглого стола» ветераны определили пути сотрудничества в контексте празднования 69-й годовщины освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, представители ветеранских организаций возложили цветы к мемориалу погибшим во Второй Мировой войне и побывали с экскурсией в уникальном военно-историческом музее «Герои Днепра», действующей в Ивано-Франковске.