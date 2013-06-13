В Украине конкурс на место военнослужащего по контракту начнется в 2014 году

Руководитель оборонного ведомства отметил, что ситуация в Вооруженных Силах Украины находится под постоянным контролем Президента Украины – Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

– Основное внимание уделяется состоянию боевой подготовки воинских частей, практическому выполнению стрельб и подготовки личного состава, – отметил министр обороны Украины.

Павел Лебедев подчеркнул, что конечной целью военной реформы является создание боеспособных, мобильных, компактных, всесторонне обеспеченных профессиональных вооруженных сил. Предусматривается усиление социально-правовой защиты военнослужащих и членов их семей. Это касается материального, финансового и жилищного обеспечения.

Министр обороны отметил, что в ходе реформирования реорганизация в основном коснется подразделений обеспечения и военных учреждений, таких как военные комиссариаты. При этом высвободившиеся средства будут направлены на усиление боевой подготовки.

– После реформирования, когда будут убраны функции призыва на срочную военную службу, выдачи справок, численность личного состава военных комиссариатов сократится. В результате, 350 миллионов гривен ежегодно будет направляться на нужды боевых подразделений, улучшение процесса боевой подготовки, состояния вооружения и военной техники, – отметил министр обороны Украины.

Павел Лебедев отметил, что недавно Кабинетом министров Украины было принято два постановления о порядке реализации военных городков, которые уже освобождены и не вовлекаются в процесс боевой подготовки Вооруженных Сил Украины.

– Министерство обороны Украины не заниматься торговлей военными городками. Этим будут заниматься другие, но принципиально мы будем делать их рыночную оценку. Реализация военных городков будет происходить публично, через аукционы, с целью предотвращения коррупционных действий и других махинаций с землей, – подчеркнул Павел Лебедев.

Он отметил, что одним из направлений работы по обеспечению военнослужащих жильем является переоборудование казарм. Это даст возможность в этом и следующем годах создать более 10 тысяч койко-мест для военнослужащих службы по контракту.

– На сегодня прирост контрактников по Вооруженным Силам Украины составляет 2800 человек. В 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде он составил 215 военнослужащих по контракту против 21 уволенного. По нашим оценкам, уже со следующего года начнется конкурс на место военнослужащего по контракту, – отметил министр обороны Украины Павел Лебедев.